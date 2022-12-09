Общество

Более 50 000 рублей собрали на концерте Псковского облсовпрофа в поддержку военнослужащих

Более 50 000 рублей собрали на концерте Псковского облсовпрофа в поддержку военнослужащих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Концерт прошел в большом зале Дома Профсоюзов. На концерте присутствовало более 80 человек в их числе военнослужащие, семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО (специальной военной операции - ред.), председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов, председатели членских организаций профсоюзов Псковской области, члены профсоюзных организаций и их семьи.

Игорь Иванов открыл концерт словами благодарности к каждому, кто принимает участие в сегодняшнем мероприятии и участвует в сборе гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований.

Концертную программу подготовили коллектив Псковского кооперативного техникума; председатель союза десантников Псковской области, региональный представитель фонда памяти 6-ой роты Алексей Скворцов и творческий коллектив «Рубеж» регионального УМВД, художественный руководитель – Анна Абрамова.

В ходе концерта Алексей Скворцов вручил Игорю Иванову памятные шевроны с символикой. Также он вручил председателю первичной профсоюзной организации Псковской научной библиотеки Елене Галанцевой книгу Сергея Михеенкова «Маргелов» из серии «Жизнь замечательных людей».

«В рамках концерта был осуществлен гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований, которые будут в полном объеме переданы. По окончанию концерта было собрана более 50 000 тысяч рублей, а также помощь в виде военной формы, продуктов питания, средств личной гигиены», - добавили в пресс-службе.