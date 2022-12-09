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Общество

Как привыкнуть к холоду, объяснила российский иммунолог

10.12.2022 20:03|ПсковКомментариев: 0

В морозную погоду не каждый чувствует себя комфортно. Однако есть несколько эффективных способов привыкнуть к холоду, сообщила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

По ее словам, закаливание позволяет лучше переносить холода и благодаря укреплению организма, успешнее сопротивляться внешней вирусной нагрузке.

Самый эффективный способ закаливания — в медицинских условиях, а именно криотерапия в криокапсуле. Она повышает уровень защитных сил организма за счет кратковременного взаимодействия с экстремальным холодом и укрепляет иммунитет, пишет агентство «Прайм».

Лучше переносить холод помогают жиры в рационе. Животный жир в целом необходим человеку для выработки энергии, уточнила она.

«Если человек здоров и митохондрии — электрические аккумуляторы клетки в организме работают хорошо, то любой жир, поступающий с едой будет перерабатываться и обеспечивать выработку максимального количества энергии и нормальный термогенез. Человек в рационе которого достаточно жиров, будет легче адаптироваться к холодовым нагрузкам», — пояснила эксперт.

Ольга Шуппо также заметила, что здоровая щитовидная железа во многом определяет восприимчивость человека к холоду.

При патологии щитовидной железы — гипотиреозе или скрытой гипофункции щитовидной железы «человек испытывает мерзлявость и жалуется на холод». Это сигнализирует о недостаточной выработке гормонов щитовидной железы, указала специалист.

Провоцируют проблемы с щитовидной железой недосыпание и хронический стресс, они «бьют» по надпочечникам, которые должны вырабатывать адреналин, кортизол, кортикостерон.

«Когда надпочечники "устают" на фоне длительного стресса, нормальные гормоны не вырабатываются, а щитовидная железа имеет тесную связь с надпочечниками и первой начинает сбоить. В этом случае адаптация к холоду будет нарушена», — предупредила медик.

Теги: #мороз #холод
Источник: Псковская Лента Новостей
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