Общество

6 из 10 псковичей признались в любви к празднованию Нового года

Псковичи заметно чаще, чем год назад, признаются в том, что очень любят Новый год. Искренне радоваться этому празднику больше свойственно женщинам, а также респондентам моложе 34 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

«Очень любят Новый год 30% псковичей, еще 34% любят, но без фанатизма. Спокойно к празднику относятся 28%. Не любят Новый год 4%, а 2% признается, что просто ненавидит новогодние дни: «Дома невозможно спать. Соседи 2 недели гуляют на полную катушку», - отметили в компании.

Теплые чувства к Новому году чаще питают женщины (в общей сложности 71%), а тех, кто относится к нему спокойно и не разделяет всеобщего ликования, больше среди мужчин.

В том, что не любят Новый год, бездетные признавались чаще родителей, а опрошенные, зарабатывающие свыше 80 тыс. руб., — чаще россиян с меньшими доходами.

Радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.