Общество

Правила безопасного шопинга в Сети напомнили псковичам

В числе самых распространенных схем обмана граждан при онлайн-покупках: подмена страницы платежа (фишинг), выманивание платежных данных и требование предоплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Чтобы обеспечить безопасность при покупках в Сети, достаточно соблюдать несколько простых правил: никогда не вносите предоплату за товар, не переходите по ссылкам на внешние сайты, если их прислали другие пользователи, никому не предоставляйте личные данные - CVV/CVC-код банковской карты, коды из SMS от банка или других сервисов.

«Между тем пользователи популярных сайтов объявлений регулярно нарушают эти правила. Причем при обращении в полицию потерпевшие обычно говорят, что знали о мошеннических проявлениях, в том числе с использованием поддельных ссылок. Следование этим правилам гарантированно обезопасит ваш интернет-шопинг и не оставит злоумышленникам ни малейшего шанса прибрать к рукам ваши сбережения», - подчеркнули в ведомстве.