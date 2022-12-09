Общество

Испытания газораспределительной сети продолжаются в Кунье

Воскресенье, 11 декабря, стало удачным днем в испытаниях газораспределительной сети по поселку Кунья. Об этом сообщил глава района Олег Лебедев.

«Два достаточно протяженных (несколько километров) участка подземного газопровода среднего давления оказались герметичны! Как я уже сообщал ранее, после смены очередного подрядчика к работам по повторному испытанию внутрипоселкового газопровода приступил «Газинвестстрой». В настоящее время проводится диагностика газораспределительной сети в п.Кунья», - написал муниципальный руководитель в своем телеграм-канале.

По словам Олега Лебедева, уже проведены испытания нескольких участков газопровода низкого давления, «здесь, к сожалению, есть проблемы, но решить их проще, поскольку большая их часть расположена на фасадах зданий, а не под землёй».

«Из хороших новостей: газораспределительная сеть в районе домов 85 – 93 по ул.Дзержинского – герметична!» - заключил глава Куньинского района.