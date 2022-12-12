Общество

Уполномоченным по работе с семьями мобилизованных присвоят статус общественного помощника губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил направления совместной работы с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных в муниципалитетах сегодня, 12 декабря. Актив из числа родственников сформирован по итогам личной встречи главы региона с матерями, женами и сестрами, призванных на военную службу по частичной мобилизации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Спасибо, что объединили нас, услышали наши просьбы. Мы чувствуем поддержку властей. Мы, жены, матери и сестры, не хотим сидеть и ждать, а готовы внести посильный вклад. Ведь надежный тыл — залог нашей победы», — заметила Татьяна Кустова из Островского района.

Разговор был открытым и предметным. Уполномоченные не скрывали сложных вопросов, выступили с предложениями о поддержке, которая в сложившихся условиях в первую очередь необходима семьям мобилизованных. Многие поделились с Михаилом Ведерниковым своим опытом консолидации усилий, организации посылок и передач для родных. Чтобы выстроить эффективное и конструктивное взаимодействие, в мероприятии приняли участие руководители исполнительных органов.

Глава региона разговор начал с вопроса, на который обращал внимание и президент России. В ближайшее время должна быть завершена работа по составлению социальных паспортов на семьи мобилизованных, что позволит понимать положение, в каком находится каждая из семей, в какой помощи она нуждается, и какая поддержка уже оказана. Отдельно губернатор подчеркнул важность систематизировать организацию помощи военнослужащим на местах. «Ресурсный центр, участники акции "Мы вместе", ОНФ, отделения партии "Единая Россия" — основные официальные точки, куда можно передать общую помощь, адресную посылку. Все должно быть четко и прозрачно, чтобы наша с вами помощь была востребованной и актуальной», — сказал Михаил Ведерников.

Одна из участниц поблагодарила губернатора за то, что очень быстро решены все озвученные на недавней встрече вопросы.

«Еще посылку не успели собрать, как наши мужья звонили, что уже все сделано, и просили передать вам "большое спасибо"», — заметила она.

Отдельно поднимался вопрос организации для детей мобилизованных новогодних мероприятий. В этом году, сообщил Михаил Ведерников, регион отказался от проведения массовых праздничных мероприятий, уделив основное внимание детям. Дети мобилизованных получат сладкие подарки и приглашение на губернаторскую елку. Для удобства семей из южных районов области представления пройдут в Великих Луках. Для малышей младше 6 лет новогодние и рождественские мероприятия будут организованы в муниципальном образовании.

Уполномоченный из Стругокрасненского района Ольга Полозова обратила внимание Михаила Ведерникова, что указ губернатора по освобождению семей мобилизованных от оплаты детского сада не распространяется на учреждения федерального подчинения. Таких детских садов хоть и немного, но там продолжает начисляться плата за посещение. Глава региона заверил, что в ближайшее время будут внесены изменения в указ, и компенсация родительской платы будет предоставляться вне зависимости от формы собственности дошкольного учреждения. Михаил Ведерников также обратил особое внимание, что перерасчет будет сделан с момента действия данной меры поддержки.

Еще одна просьба касалась придания уполномоченным по работе с семьями мобилизованных официального статуса, который позволит более оперативно решать возникающие на местах вопросы. Глава региона согласился с предложением и сообщил, что всем уполномоченным будет присвоен статус общественного помощника губернатора, который поможет наладить взаимодействие с населением, официальными структурами и некоммерческими организациями.

По итогам общения Михаил Ведерников заверил, что подобные встречи с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных станут регулярными.

«У нас с вами начинается большая, системная и важная работа по оказанию мер поддержки семьям мобилизованных. Хочу вас поблагодарить за активность и инициативность. Мы сознательно приняли решение, чтобы уполномоченные были ни с администрации районов, общественных организаций, а были теми, кто напрямую с этой ситуацией столкнулся, кто ее чувствует на себе и на одном языке может разговаривать с родственниками мобилизованных. Я уверен, что у нас все получится. И как много раз было в истории России, объединившись вместе, мы обязательно справимся со всеми сложностями», — заключил губернатор области.