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Общество

Псковский губернатор назвал районы-лидеры по исполнению нацпроектов

12.12.2022 18:53|ПсковКомментариев: 0

Островский, Бежаницкий, Великолукский и Палкинский районы, а также город Псков справляются с исполнением национальных проектов качественнее и оперативнее остальных муниципалитетов региона. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещание с главами регионов сегодня, 12 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор призвал муниципалитеты организовать работу в региональной информационной системе в сфере закупок. «Я прошу это сделать оперативно тех, кто еще не сделал. Не осложняйте нам контроль, иначе я сделаю для себя вывод, что руководство муниципалитета пытается что-то скрыть  от правительства области, либо планирует справляться с существующими задачами и возникающими проблемами самостоятельно», – отметил Михаил Ведерников. 

Главам муниципалитетов стоит обратить особое внимание на претенциозную работу, а также уделять больше внимания системному и долгосрочному планированию существующих региональных и федеральных программ, подчеркнул глава региона. 

Кроме того, Михаил Ведерников напомнил, что уполномоченным по работе с семьями мобилизованных присвоят статус общественного помощника губернатора, и на работу с ними главам района стоит выделить время и внимание. 

Также на совещании обсудили вопросы освещения в районах, увеличение расходов на содержание специалистов, особое внимание уделили исполнению указов президента.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в рамках совещания отметил, что региону стоит уделить особое внимание качеству использования регионального бюджета, а также своевременно решать проблемы в районах и обращаться в вышестоящие органы.

«Нам нужно учесть ошибки прошлых лет и понять, где и что мы можем исправить для того, чтобы своевременно все выполнять. Я хочу призвать вас к тому, чтобы работать вместе и не стесняться своевременно озвучивать те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь» – обратился к главам районов Александр Котов.

Теги: #губернатор #национальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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