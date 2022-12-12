Общество

Псковская общественная палата вошла в десятку лучших за 2022 год

Общественная палата РФ и рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» (RAEX) подготовили пилотный рейтинг региональных общественных палат (2022 год). Псковская область вошла в ТОП-10 рейтинга по критерию «активность членов палаты» и по критерию «взаимодействие с ОП РФ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Рейтинг, задача которого показать, насколько полно Общественная палата региона реализует свои функции и полномочия, был представлен на пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации.

Как отметили в правительстве, методика рейтинга позволяет рассмотреть Общественную палату как эффективный инструмент развития гражданского общества. Среди исследуемых факторов составители рейтинга особенно выделяют медиаактивность, активность членов Общественной палаты, материальную обеспеченность и информационную открытость.

Абсолютными лидерами, по мнению RAEX и Общественной палаты России, стали региональные общественные палаты: Тульской области — первое место, Республики Татарстан — второе место и Ульяновской области — третье место.

В ТОП-10 лидеров основного рейтинга также вошли Ленинградская область, Московская область, Псковская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область и Чувашская Республика.

Все регионы, которые входят в ТОП-10 основного рейтинга, получили оценки выше среднего по большинству из семи групп критериев.