Общество

Великолучанка поборется за звание лучшего парикмахера страны

Великолучанка Юлия Жукевич принимает участие в кастинге нового реалити-шоу на канале ТНТ «Битва мастеров». Об этом горожанка сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юлия Жукевич / «ВКонтакте»

«Если пройду отборочный онлайн-тур по анкете, то встретимся на канале ТНТ. Покажем всем, что такое Великие Луки», – отметила женщина.

В новом проекте телеканала 16 лучших стилистов по волосам продемонстрируют свои умения в борьбе за 1 000 000 рублей и звание лучшего парикмахера страны. Помогут им в этом профессиональные наставники и ведущая Наталья Ионова (Глюк'Oza).

До финала дойдут трое лучших, победитель получит главный приз — 1 000 000 рублей. Кастинги участников пройдут в декабре в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

Выход шоу «Битва мастеров» в эфир состоится зимой 2023 года.