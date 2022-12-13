Более 20 псковских медиков наградили медалями Луки Крымского

Медалями Луки Крымского наградили еще 23 псковских медиков. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Медалями Луки Крымского награждены:
- старший фельдшер Псковской станции скорой медпомощи Раиль Агакишиев,
- заместитель главного врача Псковской областной инфекционной больницы Самир Аль-Араби,
- врач Дедовичской районной больницы Ольга Бадаркина,
- врач Псковской городской больницы Инна Баранова,
- врач Псковской городской больницы Николай Васильев,
- медицинская сестра Псковской городской больницы Марина Герасимова,
- старшая медицинская сестра Псковской детской областной клинической больницы Ольга Гончарук,
- медицинская сестра Псковской областной клинической больницы Надежда Дибдева,
- старшая медицинская сестра Псковской межрайонной больницы Ирина Егорова,
- врач Новосокольнической межрайонной больницы Елена Ермолаева,
- медицинская сестра Псковской городской больницы Ирина Курчанова,
- директор псковской казенного госучреждения здравоохранения «Управление фармации» Татьяна Кузьмина,
- заведующая лабораторией Псковской городской больницы Елена Радинская,
- фельдшер Псковской станции скорой медпомощи Татьяна Лебедева,
- фельдшер Псковской станции скорой медпомощи Юлия Мелянюк,
- заведующая отделением Псковской городской больницы Юлия Жабская,
- заведующая отделением Псковской городской больницы Лариса Милавкина,
- старший врач Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Кокошникова,
- старшая медсестра Псковской межрайонной больницы Ирина Михайлова,
- заместитель главного врача Псковской городской поликлиники Ирина Кошкина,
- фельдшер великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи Анастасия Мельникова,
- фельдшер великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи Анна Иванова,
- главная медсестра Псковского госпиталя для ветеранов войн Елена Горюнова.
Медаль Луки Крымского - государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении.