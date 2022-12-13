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Общество

Чистить реку Великую в Пскове будут до 2024 года

13.12.2022 14:48|ПсковКомментариев: 0

Второй этап работ по расчистке реки Великой в Пскове будет проходить до 2024 года. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

На сайте главы региона появилось обращение мужчины, который указал на необходимость провести расчистку реки Каменка в Псковском районе. «Она сильно зарастает и заплывает илом. Раньше, лет 25 назад, в ней лошадей купали в районе деревни Селище, а сейчас там начинают прорастать, а где-то уже и проросли деревья! Можно сказать, что от устья до деревни Логозовичи речки не стало совсем, одна треста», - написал он. 

В ответ на обращение Виктор Мусатов заметил, что Псковская область богата водными ресурсами. Все они находятся в федеральной собственности и на их охрану выделяются средства федерального бюджета. На эти деньги комитет ежегодно проводит мероприятия по расчистке водных объектов, но, подчеркнул он, предоставляемые Псковской области объёмы федеральных средств не позволяют провести расчистки всех желаемых водных объектов одномоментно. В первую очередь средства федерального бюджета направляются на работы по предотвращению негативного воздействия вод.

«Так, до 2024 года будут проходить работы по расчистке реки Великой в городе Пскове (2 этап). В рамках реализации федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" в Псковской области до 2025 года будут расчищены 5 участков Чудско-Псковского озера», - рассказал он. 

При этом комитет провёл обследование реки Каменки и установил, что водный объект зарастает, на многих участках отмечено заболачивание. Решение о реализации мероприятий по расчистке реки Каменка за счет средств федерального бюджета, по его словам, примут в 2024 году.

При этом он отметил, что работы по выкашиванию водной растительности в русле реки Каменки не требуют получения права пользования водным объектом на этот вид работ, так как они не связанны с изменением дна и берега водного объекта, и могут быть проведены в рамках санитарного содержания территории и водного объекта любым заинтересованным лицом с помощью специализированной техники (камышекосилки) или вручную за счёт собственных средств.

Теги: #псков #река Великая
Источник: Псковская Лента Новостей
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