Общество

Ещё одну краснокнижную утку увидели в Псковской области

Самку утки мандаринки зарегистрировали в Псковской области в городе Опочке 13 декабря. Об этом сообщается в группе «Лесное хозяйство Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Лесное хозяйство Псковской области

Эксперты отметили, что этот вид входит в Красную книгу РФ и обитает в Азии. Это уже вторая встреча данного вида в регионе.

«Скорее всего "сбежала" из культуры и прибилась к кряквам, непреднамеренная интродукция (случайное заселение территории новым видом - ред.)», - прокомментировали в лесном хозяйстве региона.