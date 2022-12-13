Общество

Пскову не хватает планового подхода к добавлению новых «зелёных» зон - эксперт

Планового подхода к добавлению новых «зелёных» зон не хватает в процессе расширения города Пскова. Об этом рассказала доцент кафедры экологии и экспериментальной биологии Псковского государственного университета, кандидат биологических наук Нина Истомина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Работы ведутся, но какой-то плановости я не вижу. Строится город. Новых "зелёных" зон в самом спальном районе Завеличье практически нет. Начиная от улицы Юбилейной и до самой "Ленты" нет ни одного сквера, ни одного парка. Они же выполняют функцию очищения воздуха, шумозащитную, понижают температуру в жаркое время года. Если "зелёных" зон нет – страдает только население», - рассказала Нина Истомина

Она также похвалила работы, проведённые в Финском парке и в районе драматического театра.