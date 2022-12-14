Псковские благотворители стали лауреатами премии «Справедливая помощь-2022»

Представители псковских некоммерческих организаций стали лауреатами премии «Справедливая помощь-2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил представитель псковских НКО.
На высоком уровне отмечена работа псковских благотворителей. Лауреатами программы «Справедливая помощь-2022» названы председатель совета благотворительного фонда «Добрый город» Семен Никонов и исполнительный директор – руководитель аппарата Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Неля Лебедева.
«Организаторы программы подчеркивают, что делают акцент на практической работе в решении проблем бездомных, помощи малоимущим, специфике работы с одинокими пожилыми и инвалидами, - рассказал Семен Никонов. - В Москву приехали представители социальной сферы, НКО, СМИ, волонтёры больших городов и провинции. Вместе с подведением итогов участники встречи делились проектами справедливой помощи на новый год».