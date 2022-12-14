Общество

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

«Эпидемиологическая ситуация не на критическом уровне, но мы наблюдаем еженедельный рост, подъем заболеваемости. К Новому году, возможно, будет пик заболеваемости», - рассказала Елена Припутенко.

Она добавила, что региональное управление Роспотребнадзора рекомендует жителям Псковской области носить маски для защиты органов дыхания. «Мы уже сейчас рекомендуем носить маски в местах массового скопления людей, в закрытых помещениях. Это только рекомендация, но в медицинских учреждениях такая норма обязательна», - заметила специалист.