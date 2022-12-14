Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Есть работа
новое в недвижимости
лонгрид кушать подано
Новогодняя акция на Geely
борьба с наледью
Курс на 2023 ЛОНГРИД
рост тарифов
Лайфхаки по зарплатной карте
новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
Газ в быту
поддержка мобилизованных членов профсоюза
FAQ передача показаний
проект бюджета Пскова
Новая «Пчёлка» в Пскове
показания электросчетчиков
 
 
 
ещё Общество 14.12.2022 14:120 Инфекционное трио 14.12.2022 16:350 Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев 14.12.2022 15:480 О темпах распространения свиного гриппа в Псковской области рассказали в Роспотребнадзоре 14.12.2022 15:450 Гирлянды длиной 40 метров украсят главную новогоднюю ель Пскова 14.12.2022 15:210 Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году 14.12.2022 15:070 Десять человек в Псковской области заболели свиным гриппом
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:061 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 11.12.2022 15:251 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году

14.12.2022 15:21|ПсковКомментариев: 0

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

«Эпидемиологическая ситуация не на критическом уровне, но мы наблюдаем еженедельный рост, подъем заболеваемости. К Новому году, возможно, будет пик заболеваемости», - рассказала Елена Припутенко.

Она добавила, что региональное управление Роспотребнадзора рекомендует жителям Псковской области носить маски для защиты органов дыхания. «Мы уже сейчас рекомендуем носить маски в местах массового скопления людей, в закрытых помещениях. Это только рекомендация, но в медицинских учреждениях такая норма обязательна», - заметила специалист.

Теги: #Роспотребнадзор #регион60 #ОРВИ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 150 человек
14.12.2022, 16:440 О ходе работ над проектом переноса Анастасиевской часовни в Пскове рассказала Светлана Мельникова 14.12.2022, 16:350 Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев 14.12.2022, 16:290 Движение транспорта ограничат на улице Ивана Головко в Пскове 14.12.2022, 16:180 Зоны охраны уникальной усадьбы Лог в Плюсском районе предстоит утвердить депутатам
14.12.2022, 16:090 «Каждый день там падают люди»: наледь образовалась на тротуаре в центре Пскова 14.12.2022, 16:070 Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила Светлана Мельникова 14.12.2022, 16:040 Боксеров из России и Белоруссии восстановили в рейтингах WBA 14.12.2022, 15:570 Свыше 10 домов в Великих Луках останутся без холодного водоснабжения 15 декабря
14.12.2022, 15:540 Не выходить на каток в Финском парке в течение двух дней призвали псковичей 14.12.2022, 15:520 Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске 14.12.2022, 15:480 О темпах распространения свиного гриппа в Псковской области рассказали в Роспотребнадзоре 14.12.2022, 15:450 Гирлянды длиной 40 метров украсят главную новогоднюю ель Пскова
14.12.2022, 15:410 20-летний пскович предстанет перед судом за смертельное ДТП 14.12.2022, 15:290 Юные смешные голоса 14.12.2022, 15:272 Псковичи оказались одними из самых расточительных россиян 14.12.2022, 15:250 Олег Брячак заявил о возможности купить квартиру в ипотеку на среднюю зарплату
14.12.2022, 15:210 Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году 14.12.2022, 15:200 Светлана Мельникова: По музеефикации Псковского кремля делаем всё, что можем 14.12.2022, 15:110 Почти 9 тысяч пачек немаркированных сигарет выявили псковские таможенники в двух торговых павильонах 14.12.2022, 15:070 Десять человек в Псковской области заболели свиным гриппом
14.12.2022, 15:020 Важное для Псковского музея-заповедника событие уходящего года назвала Светлана Мельникова 14.12.2022, 14:552 Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей 14.12.2022, 14:420 Решение выплатить укушенному собакой ребёнку деньги за моральный вред оспорят в псковском суде 14.12.2022, 14:341 Порядка 400 млн рублей оплатили жители Псковской области за услуги ЖКХ с помощью автоплатежа - Сбер
14.12.2022, 14:270 Выставка «Клады великих потрясений» в Пскове заработала свыше миллиона рублей 14.12.2022, 14:250 Олег Брячак предотвратил отчисление из техникума участника СВО 14.12.2022, 14:210 Платный вход на территорию Псковского кремля планируют ввести для туристов 14.12.2022, 14:160 Пенсионер на ВАЗе сбил женщину на переходе в Порхове
14.12.2022, 14:120 Инфекционное трио 14.12.2022, 14:110 В Псковской области за год вырос спрос на «мужские» профессии – эксперты 14.12.2022, 14:060 Светлана Мельникова: Создание муралов в Пскове – хороший пиар-ход для Картинной галереи 14.12.2022, 14:040 Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада
14.12.2022, 14:040 Party bus - курс на 2023. ЛОНГРИД 14.12.2022, 13:551 Организацию дорожного движения могут изменить на площади Героев-десантников в Пскове 14.12.2022, 13:510 Меры безопасности усиливают в Псковском музее-заповеднике 14.12.2022, 13:493 Лидер псковских эсеров обозначил задачи партии на 2023 год
14.12.2022, 13:421 Спрос на медиков в Псковской области за год вырос на 45% 14.12.2022, 13:390 Штат реставраторов увеличили в Псковском музее-заповеднике 14.12.2022, 13:330 Царьградский крест вручили супруге погибшего псковского священника Александра Цыганова 14.12.2022, 13:261 Долгострой на улице Петровской в Пскове хотят завершить без банкротства застройщика
14.12.2022, 13:191 Светлана Мельникова назвала 2022-й годом «музейного строительства» 14.12.2022, 13:170 13 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 14.12.2022, 13:160 Медики ехали на помощь к роженице и попали в смертельное ДТП под Томском 14.12.2022, 13:120 Клиенты Tele2 смогут обменять накопленные минуты на умные устройства
14.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой 14.12.2022, 12:571 Псковский губернатор поощрил районы-лидеры грантами за работу в 2022 году 14.12.2022, 12:530 Псковский композитор Николай Мишуков – о современной музыке: Моя душа не принимает 14.12.2022, 12:470 Острович совершил более 20 краж в разных районах Псковской области
14.12.2022, 12:461 Главное событие уходящего года назвал Олег Брячак 14.12.2022, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с композитором Николаем Мишуковым 14.12.2022, 12:260 Освободить инвесторов от налога на имущество организаций предложили в Псковской области 14.12.2022, 12:220 Послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году
14.12.2022, 12:220 Жителя Москвы заключили под стражу за избиение мужчины в Себеже до смерти 14.12.2022, 12:160 МегаФон разработает модель совместимости абонентов и операторов колл-центра 14.12.2022, 12:150 Родственников без вести пропавшего красноармейца разыскивают в Псковской области 14.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложение на 14 декабря
14.12.2022, 12:011 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Олегом Брячаком 14.12.2022, 11:570 Снег и мороз до 13 градусов прогнозируют в Псковской области 15 декабря 14.12.2022, 11:550 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника 14.12.2022, 11:490 Инфляция в ноябре в Псковской области снизилась до 11,58%
14.12.2022, 11:460 Псковский циркач выступил в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!» 14.12.2022, 11:420 Миллиард выделят на выплаты приглашенным работникам ОПК в России 14.12.2022, 11:411 Псковскую компанию могут наказать за рекламу алкоголя в соцсетях 14.12.2022, 11:390 Ещё одну краснокнижную утку увидели в Псковской области
14.12.2022, 11:340 Пскову не хватает планового подхода к добавлению новых «зелёных» зон - эксперт 14.12.2022, 11:280 Два автомобиля Renault столкнулись напротив автовокзала в Пскове 14.12.2022, 11:250 Псковские дети с нарушением слуха смогут посмотреть «Простоквашино» на жестовом языке 14.12.2022, 11:220 «Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах работы псковских эсеров в 2022 году
14.12.2022, 11:200 Очумелые ручки и легенды о крысах: как за 10 лет изменилось новогоднее украшение Пскова 14.12.2022, 11:190 Участники публичных слушаний выразили согласие на создание Печорского муниципального округа 14.12.2022, 11:140 Фургон съехал с Крестовского шоссе в Пскове и врезался в дерево, пострадал пассажир 14.12.2022, 11:081 Олег Панкевич об обеспечении Пскова водой в условиях зимы
14.12.2022, 10:550 «Беседка»: Композитор Николай Мишуков о своем 90-летии и творческих планах 14.12.2022, 10:470 Укушенному бездомной собакой ребёнку в Пскове могут выплатить деньги за моральный вред 14.12.2022, 10:411 Главную новогоднюю ель Пскова украшают на Октябрьской площади 14.12.2022, 10:360 Каток начали заливать в Финском парке Пскова. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru