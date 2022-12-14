Общество

Краснокнижного седого дятла заметили в Плюсском районе. ФОТО

Краснокнижного седого дятла заметили в Плюсском районе. Об этом сообщается в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото, видео здесь и далее: Валентина Верулани / «ВКонтакте»

«Плюсский район. Второй год прилетает седой дятел, представитель Красной книги», - написала местная жительница.

«Если судить по фото, то тут две птицы, самка и самец. Только у самца красное пятно на лбу. Также у нас в области встречается и зеленый дятел, но он больше», - прокомментировал мужчина.

Автор поста отметила, что прилетает три птицы, из них две девочки и один мальчик. В прошлом году только была одна девочка, а в этом прибавление, уточнила она.

Как сообщают открытые источники, седой дятел распространен в лесной зоне от Западной Европы до Дальнего Востока. Обитает в лесах различного типа, предпочитая разреженные участки с большим количеством полян. В зимнее время часто ведёт кочевой образ жизни в пределах гнездового ареала, в тропиках живёт оседло. Голос почти не отличим от голоса зеленого дятла. Основу рациона составляют муравьи и другие насекомые. Могут поедать ягоды, сочные плоды и орехи.