Общество

Названы причины несчастных случаев на производстве в Псковской области в 2022 году

17 тяжёлых и смертельных несчастных случаев на производстве расследовали в Псковской области в 2022 году при участии представителей инспекции труда Псковского облсовпрофа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Представители инспекции труда Псковского облсовпрофа в 2022 году приняли участие в расследовании 17 тяжёлых и смертельных несчастных случаев, связанных с производством. 11 несчастных случаев находятся в расследовании», - рассказали в облсовпрофе.

Причинами несчастных случаев стали:

- смерть на рабочем месте в результате общего заболевания;

- нарушение работником дисциплины труда, требований безопасности и охраны труда;

- недостаточный контроль за выполнением требований охраны труда со стороны руководителей всех уровней;

- нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств;

- личная неосторожность пострадавшего.