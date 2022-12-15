Общество

Какие медучреждения модернизируют в регионе, рассказала Марина Гаращенко

Какие медучреждения модернизируют в Псковской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 15 декабря.

«В программу входят все медицинские организации, которые осуществляют первичную медико-санитарная помощь. Она прописана законодательно – это первый доступ пациента к врачу. Таких организаций много – это все районные и межрайонные больницы, это взрослая и детская поликлиники Пскова, и даже стоматологические поликлиники. Туда не включена скорая медицинская помощь. У скорой помощи свои мероприятия, но они вошли в наш региональный проект. Со следующего года будет осуществляться. Пилотный проект мы провели», – объяснила Марина Гаращенко.

Председатель регионального комитета объяснила, что пилотным проектом стал построенный пункт скорой помощи в Новосокольниках, его признали эффективным.

«Модернизация – это и ФАПы, и автомобильный транспорт, и поликлиники, обслуживание специалистами первичного звена. В проект входит всё. В том числе доступность от места проживания до врача, транспортировка пациента, медицинского работника. Проект внутри архитектурно и правильно выстроен. Если говорить про весь проект здравоохранения, не только о модернизации, то там есть ещё и развитие первичной медико-санитарной помощи, куда входит санитарная авиация», – добавила она.