Построенные ФАПы в Псковской области планируют ввести в эксплуатацию в следующем году

Построенные фельдшерско-акушерские пункты в Псковской области планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 15 декабря.
После введения ФАПа в эксплуатацию, необходимо оформить документы, передать его в структуру медицинской организации и лицензировать, продолжила она.
«Мы сразу будем приступать к этому мероприятию. Пролицензируем, и туда сразу же должен выйти медицинский работник», – заключила Марина Гаращенко.