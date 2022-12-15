Общество

Построенные ФАПы в Псковской области планируют ввести в эксплуатацию в следующем году

Построенные фельдшерско-акушерские пункты в Псковской области планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» 15 декабря.

«Наши опасения вызывают те недобросовестные подрядчики, которые осуществляют у нас в регионе строительство ФАПов. Вопрос находится на личном контроле у губернатора Псковской области. Стараемся решить эту проблему. Мы обязаны для людей эти ФАПы построить. Ввод в эксплуатацию комплекса ФАПов мы планируем в следующем году», – сказала Марина Гаращенко.

После введения ФАПа в эксплуатацию, необходимо оформить документы, передать его в структуру медицинской организации и лицензировать, продолжила она.

«Мы сразу будем приступать к этому мероприятию. Пролицензируем, и туда сразу же должен выйти медицинский работник», – заключила Марина Гаращенко.