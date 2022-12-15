Общество

Названа дата открытия новогодней ярмарки в центре Пскова

Новогодняя ярмарка разворачивается на улице Пушкина в Пскове. Открытие намечено на 23 декабря. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Новогодняя ярмарка разворачивается на улице Пушкина. Количество торговых домиков увеличили до 16. Украсим их еловыми ветками и гирляндами», - рассказал Борис Елкин.

Свои товары псковичам и туристам предложат местные ремесленники. По словам градоначальника, на ярмарке можно будет купить авторские подарки и угощения к новогоднему столу.

«Впервые в Пскове своей продукцией будут торговать гдовский производитель колбас и сыров и псковская пекарня "Хлеб с неба". На прилавках будут русские валенки, варежки, куклы, вязаные игрушки, изделия из дерева и многое другое», - отметил Борис Елкин.

Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 с 23 декабря по 8 января.