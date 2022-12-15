Общество

Михаил Ведерников: Ремонта школ нужно добиваться через федеральные программы

Директорам школ в Псковской области следует добиваться ремонта зданий учреждений путём участия в федеральных программах, а не ждать финансирования из регионального бюджета. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил во время прямой линии с главой региона сегодня, 15 декабря.

«Мы не будет из областного бюджета выделять деньги на те направления, на которые можно получать деньги из федерального бюджета. <…> Считаю преступлением, когда руководители учебных учреждений и главы районов не подают заявки на федеральные программы для капитального ремонта школ, а при посещении районов пытаются разжалобить губернатора и попросить средства из областного бюджета», - сказал Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в этом году Псковская область получила финансирование в размере 1,5 млрд рублей на капитальный ремонт 33 учебных заведений. «Практически везде ремонты уже завершены», - отметил губернатор.