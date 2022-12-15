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Общество

Сотрудники требуются Псковскому областному центру психиатрии и наркологии

16.12.2022 10:40|ПсковКомментариев: 0

Вакансии открыты в Псковском областном клиническом центре психиатрии и наркологии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении. 

В центр требуются: 

Бухгалтер (расчетного стола)

Обязанности: учет расчетов заработных плат, пособий, компенсаций; начисление заработных плат; ведение бухгалтерского и налогового учета, ведение лицевых счетов работника.

Требования: высшее образование или среднее специальное бухгалтерского профиля; опыт работы в сфере бухгалтерии от 3-х лет (желательно в бюджете); знание программ Microsoft Office; 1С: Зарплата и Кадры; 1С: Предприятие.

Условия: график работы 5/2 (суббота, воскресенье – выходной) с 8.00 до 16.30, стабильные выплаты заработной платы 2 раза в месяц, официальное трудоустройство с первого рабочего дня, зарплата от 25 000 рублей. Место работы: Псков, улица Чудская, 4.

Бухгалтер (по финансовой работе)

Требования: высшее образование или среднее специальное бухгалтерского профиля; опыт работы в сфере бухгалтерии от 3-х лет (желательно в бюджете), знание программ Microsoft Office; 1С: Зарплата и Кадры; 1С: Предприятие.

Условия: график работы 5/2 (суббота, воскресенья – выходной) с 8.00 до 16.30, стабильные выплаты заработной платы 2 раза в месяц, официальное трудоустройство с первого рабочего дня, зарплата от 25 000 рублей. Место работы: Псков, улица Чудская, 4.

Экономист (по финансовой работе)

Обязанности: составление сметы доходов и расходов.

Требования: высшее образование или среднее специальное бухгалтерского профиля; опыт работы в сфере бухгалтерии от 3-х лет (желательно в бюджете), знание программ Microsoft Office; 1С: Зарплата и Кадры; 1С: Предприятие

Условия: график работы 5/2 (суббота, воскресенья – выходной) с 8.00 до 16.30, стабильные выплаты заработной платы 2 раза в месяц, официальное трудоустройство с первого рабочего дня, зарплата от 25 000 рублей. Место работы: Псковский район, деревня Богданово.

По всем вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону: 8(8112) 69-67-11 (отдел кадров).

Теги: #псков #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
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