Общество

Незаконную рекламу алкоголя выявили на фасаде кафе в Пскове

Незаконную рекламу алкоголя выявили на фасаде кафе на улице Советской Армии, 5 в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области.

Фото: управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области

На баннерах изображены пивные кружки, указаны конкретные торговые марки и цены на них. В ведомстве напомнили, что закон о рекламе запрещает размещение рекламы алкоголя на конструкциях, монтируемых на внешних стенах зданий, крышах и иных конструктивных элементах.

«Реклама алкоголя должна сопровождаться предупреждением о вреде её чрезмерного потребления, этой надписи должно быть отведено не менее десяти процентов рекламной площади», - подчеркнули в УФАС.

ООО «БАД» уже неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности за размещение рекламы алкоголя на фасадах зданий на улицах Алехина, Рокоссовского, Мирной и Рижском проспекте в Пскове. Предписания о демонтаже рекламы не исполнило. Эту задачу выполнил комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пскова, в полномочия которого входит демонтаж незаконных рекламных конструкций, добавили в ведомстве.