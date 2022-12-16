Армен Мнацаканян признался в своём самом «страшном» хулиганстве, совершенном в детстве

О своем самом «страшном» хулиганстве, совершенном в детстве, рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии рассказал о детских годах в Ереване, о занятиях музыкой и досугом.

«Я мог тайно съесть мороженое. Гланды могли заболеть, и мама просто запрещала. А я копил деньги и покупал мороженое. А вообще, помните, раньше была проблема со сладостями, был их дефицит. Родители умудрялись покупать "Мишку на Севере" и другие. Однажды мама спрятала от меня трёхлитровую банку конфет на чердак. Я их нашёл, полакомился и свернул обратно так, как будто они целые», – поделился воспоминаниями депутат.