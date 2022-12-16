Общество

Хризантемы с белой ржавчиной уничтожили в Псковской области

Хризантемы с белой ржавчиной уничтожили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области сотрудники ведомства при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили партию хризантем сорта Lolipop pink с характерными признаками заболевания растений. 160 свежих цветов, выращенных в Нидерландах, ввозились автомобильным транспортом из Литвы в Москву.

Результаты лабораторных исследований, проведенных в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие в цветах карантинного для стран Евразийского экономического союза объекта - возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.).

В соответствии с действующими в Евразийском экономическом союзе нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений на основании заявления собственника продукции 160 хризантем были уничтожены.

Белая ржавчина - карантинное заболевание хризантем, вызываемое микромицетом Puccinia horiana Henn. Распространено заболевание в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии и Океании. Пораженные листья, как правило, преждевременно отмирают и растения выглядят, как обожженные.