Общество

Исполнилось 29 лет со дня подъема Андреевского флага на подводной лодке «Псков»

29 лет исполнилось со дня подъема Андреевского флага на БАПЛ Б-336 «Псков» (К-336 «Окунь») сегодня, 17 декабря. Об этом сообщил первый командир подводной лодки, председатель Псковского морского собрания Виктор Ковалев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Поздравляю всех когда-либо проходивших службу на ней и действующий экипаж с годовщиной корабля! Следующий год юбилейный!» - отметил он.

Б-336 «Псков» - российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Кондор». Предназначена для слежения за стратегическими подводными лодками и авианосными ударными группами вероятного противника и гарантированного их уничтожения при начале конфликта. Заложена на стапеле в 1989 году, спущена на воду в 1992 году. Затем начались швартовые и государственные испытания подлодки. Военно-морской флаг над БАПЛ «Псков» поднят 17 декабря 1993 года.