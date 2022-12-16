Общество

Что делать при укусе дикого животного, напомнил Роспотребнадзор

Бешенство – острая вирусная инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему и приводит к гибели. Возбудителем является вирус, который содержится в слюне больного животного. В России источниками инфекции могут стать не только собаки и кошки, но также лисы и даже ежи.

Люди заражаются через укусы, царапины, ослюнение больными животными. С начала 2022 года в России зарегистрирован 1 случай гидрофобии (бешенства), за аналогичный период 2021 года — 5 случаев, сообщили в Роспотребнадзоре.

В случае укуса необходимо обработать место контакта струей воды с мылом. Далее, если есть рана, надо обработать края 5% настойкой йода и наложить стерильную повязку. Незамедлительно надо обратиться к врачу.

«Своевременно введенная антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Лекарств от бешенства в настоящее время не существует. Помните: чем раньше введена сыворотка, тем вероятнее благополучный исход», - отметили в Роспотребнадзоре.