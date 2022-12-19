Общество

О своём отношении к коррупции рассказали псковичи

Приходилось ли встречаться с проявлениями коррупции в повседневной жизни и известны ли случаи заключения коррупционных сделок в Псковском районе, ответили псковичи в опросе Псковской Ленты Новостей. Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте».

Так, с проявлениями коррупции в повседневной жизни столкнулись 87 (71,9%) из 121 опрошенных, остальные проголосовавшие (28,1%) не встречались с данным фактом.

Большинство респондентов считают, что коррупция встречается чаще в правоохранительных органах - 22,56%, а наименее всего в социальной сфере - 1,22%.

Большинству опрошенных (74,19%) неизвестны случаи заключения коррупционных сделок в Псковском районе, шестерым (19,35%) опрошенным известно о таких случаях со стороны органов исполнительной власти Псковского района и органов местного самоуправления, ещё двум (6,45) - со стороны правоохранительных органов.

42,25% опрошенных считают, что при наличии информации о факте коррупции в органах местного самоуправления Псковского района нужно обратиться в правоохранительные органы.

Как оказалось, многие (84,13%) не владеют информацией об антикоррупционных мерах в Псковском районе, хорошо с ними знакомы - 9,52% опрошенных.