Общество

Денис Иванов поблагодарил губернатора за новую детскую площадку на Запсковье

За новую детскую площадку на Запсковье поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Детская площадка появилась на улице Инженерной, 13а. Примерная стоимость составила 700 тысяч рублей. Помимо новых игровых локаций, есть также стенд с правилами пользования.

Кроме того, отремонтировали въезд во двор улицы Алтаева, 22 и Инженерной, 68.

«Жители писали и просили пять лет о ремонте проезда. Спасибо управлению городского хозяйства за отремонтированный проезд в этом году», - прокомментировал депутат.