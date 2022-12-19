Общество

Расписание пригородных поездов изменится в Псковской области в новогодние праздники

Движение пригородных поездов в Псковской области изменится в новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«В связи с предстоящими новогодними праздниками и переносом выходных дней, в период с 31 декабря по 8 января пригородные поезда АО "МТ ППК" на территории Псковской области будут следовать по расписанию в соответствии с календарными днями недели», - уточнили в комитете.

Информация об изменениях расписания пригородных поездов размещается на информационных стендах и на сайте АО «МТ ППК».