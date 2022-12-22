Общество

Учащимся псковского СИЗО рассказали о традициях Рождества

Классный час, посвящённый истории и традициям Нового года и Рождества, прошел в учебно-консультационном пункте вечерней школы при СИЗО-1 в Пскове. Этот урок завершил цикл образовательных мероприятий «Разговоры о важном» о значимых датах декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, учащиеся совершили виртуальное путешествие, в котором узнали много фактов о праздниках и их роли в жизни человека.

В ходе видеоэкскурсии наибольший интерес аудитории вызвали эпизоды о дате встречи Нового года, которая неоднократно менялась в течение всего летоисчисления, а также обычаях, связанных с украшением новогодней ели, заметили в ведомстве. Учащиеся традицию поддержали и нарядили свою праздничную ель, которую сделали из мишуры, а на импровизированных ветках разместили рисунки, созданные своими руками.

«Новый год и Рождество – это одни из самых сказочных праздников из всех существующих. Они дарят людям теплоту семейного очага, надежду на лучшее и доброе, светлое и радужное, учат верить в чудеса, любить и беречь окружающий мир», - подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.