Общество

Проект «Мобильный университет» запускают в Псковской области

Некоммерческий образовательный проект «Мобильный университет» запускается в Псковской области при участии министерства науки и высшего образования России. Онлайн-платформа призвана помочь старшеклассникам, студентам колледжей и вузов сориентироваться в новых профессиях и получить базовые навыки работы в креативном секторе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе онлайн-платформы.

«Ещё 10 лет назад для производства кино были необходимы павильон и профессиональная техника, для записи трека — студия, для производства игр — большая команда и дорогостоящее программное обеспечение. Сегодня российские школьники снимают мини-сериалы с миллионами зрителей, участвуют в сверхпопулярных киберспортивных турнирах и онлайн-баттлах, производят и продают по всему миру мобильные игры. Мы видим в креативном секторе лагуну для всех молодых людей, ищущих профессиональной самореализации», — комментирует руководитель «Мобильного университета» Александр Щеряков.

Цель проекта — познакомить молодых людей из российских регионов с актуальными профессиями, помочь развить необходимые для работы навыки и познакомить с потенциальными работодателями и заказчиками.

Прямо сейчас учащиеся «Мобильного университета» могут принять участие в запущенных на платформе творческих конкурсах, научиться рисовать мультфильмы, снимать кино на смартфон и создавать другие творческие продукты. Авторы лучших работ получат подарки от партнёров платформы, а также заказы на новые работы.

В подготовке обучающих программ «Мобильного университета» приняли участие сотрудники Рокетбанка, МТС, Пикабу, Huawei, Movavi и других крупнейших российских и зарубежных компаний. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, «Высшей школы экономики» и национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters.

Онлайн-платформа креативных профессий доступна по ссылке.