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Итоги научно-практической конференции обучающихся «Шаг в будущее» подвели в Пскове

Итоги XXVIII научно-практической конференции обучающихся «Шаг в будущее» подвели в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества

Конференция проходила с 14 по 16 декабря. Исследовательские и проектные работы 87 участников конференции (учащихся 5-11 классов, студентов ссузов) заслушали на 11 секциях: «Экология», «Экология растений и животных», «Английская филология», «Русская филология», «Психология и социология», «Химия», «Физика и технические науки» «Великая Отечественная война в истории и памяти народа», «История и личность», «Города и памятные места Псковского края», «География и экономика». Юные исследователи защищали свои проекты перед учеными, специалистами профессиональных областей и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

Самой многочисленной стала историческая секция, на которую поступило 27 работ.

«После двухлетнего перерыва мы вновь встретились в доброжелательной и деловой атмосфере. На секции "История и личность" Максим Белокопытов достойно представил работу о почетной миссии учителя, учитывая важность этой проблематики на день сегодняшний. Анастасия Богданова рассказала о взаимодействии пионерской организации и семьи в 1920-е годы по результатам анализа статей из газеты "Пионерская правда", которая оцифрована и доступна. Участие в подобных мероприятиях – это повод двигаться вперед, достигать новых вершин», - рассказала кандидат исторических наук, член жюри Людмила Алиева.

Как отметил и. о. проректора по научно-методической и проектной работе ПОИПКРО, член жюри Владимир Дмитриев, на конференции звучали перспективные темы. «Отдельно хочется поблагодарить руководство проекта "София", который работает в Стругокрасненском районе на базе Дома детского творчества, откуда ребята много лет участвуют с интересными исследовательскими работами», - уточнил он.

Преподаватель ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж», член жюри секции «Физика и технические науки» Вячеслав Елтунов рассказал, что участники профильной секции приятно порадовали своими работами. «Содержательные презентации, яркие выступления, демонстрация опытных образцов! Видна невооруженным глазом проделанная значительная инженерно-конструкторская работа», - подчеркнул он.

Выращенные кристаллы из подручных материалов доказали жюри - уникальные украшения и элементы дизайна космической красоты можно получить в домашних условиях. Автосимулятор на базе Arduino может посоревноваться с профессиональными промышленными образцами автомобильных тренажеров: мгновенный отклик руля, плавный нажим педалей с необходимым усилием, реалистичный ход коробки передач. Не менее интересным оказался проект с пневмомышцами - интересный конкурент манипуляторам с плавным ходом и регулируемым усилием сжатия. Пневматическая рука - готовый образец для патентования с уникальным подходом от регулировки механизмов до разработанных собственных датчиков изгиба из доступных материалов по бросовой цене. Продемонстрированная система управления умным домом является фактически коробочным решением, готовым к выводу на рынок для розничной реализации, продолжили в центре.

«На конференции нет проигравших. Есть приобретение опыта, просчитывание шагов, по которым можно развиваться дальше!» - отметил директор ГБУДОПО «Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества», член оргкомитета конференции Юрий Гулин.

По итогам конференции 10 авторов наградили дипломами первой степени, 12 - дипломами второй степени, 16 – дипломами третьей степени.

Диплом «Лучший предпринимательский научно-технологический проект» получили три проекта:

Ольга Быстрова, Великие Луки - «Анализ и расчет возможного энергосбережения в школе на замене ламп»,

Иван Селиванов, лицей №4 Пскова - «Создание системы умного дома на базе микроконтроллера»,

Александр Шишов, Средняя общеобразовательная школа №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева» Пскова - «Самодельный автосимулятор на базе Ардуино».

Данная конференция является региональным этапом Российской социально-научной программы для молодежи и школьников, организаторами которой являются Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Российское молодёжное политехническое общество. Поэтому самым главным итогом является рекомендация работ для участия в международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее», который состоится в марте 2023 года в Москве. По итогам конференции 33 участника смогут принять участие в конкурсном отборе на международный форум. Теперь им предстоит пройти регистрацию, а затем рецензирование работ ведущими учеными страны, по результатам которого они будут включены в состав делегации Псковской области для участия в международном форуме «Шаг в будущее».

Во время конференции прошел интеллектуальный турнир «Шаг в будущее» по трем направлениям: гуманитарное, естественнонаучное и физико-математическое. В турнире приняло участие 47 участников, 10 из которых стали победителями и призёрами.

Для научных руководителей работ участников конференции организовали методический семинар «Организация проектной и исследовательской деятельности с обучающимися в соответствии с вызовами настоящего времени». На семинаре выступили коллеги из образовательных организации среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования, представители общественных организаций Великих Лук, Пскова, Краснодара.

Организаторами научно-практической конференции обучающихся Псковской области «Шаг в будущее» выступили комитет по образованию Псковской области, ГБУДОПО «Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества», ГБОУДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования».