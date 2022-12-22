Общество

Николай Козловский подарил юному великолучанину робота в рамках акции «Ёлка желаний»

Глава города Великие Луки Николай Козловский исполнил новогоднюю мечту юного великолучанина Георгия Романова в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Ещё одно заветное желание исполнилось! Снял с "Ёлки желаний" открытку Георгия Романова, который мечтал о роботе-трансформере. Сегодня маленькому великолучанину передали подарок. - написал Николай Козловский. - Помочь исполнить новогоднюю мечту ребёнка – это самое малое, что мы можем сделать для его счастья. Пусть эти чудесные праздничные дни для всех детей Великих Лук будут наполнены самыми радостными эмоциями и счастливыми улыбками».

Напомним, благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит в области в 4-й раз. Она реализуется при поддержке благотворительного фонда развития региона «Святой равноапостольной княгини Ольги». Ежегодно на виртуальном новогоднем дереве elka.pskov.ru собираются желания детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации: кто-то из них имеет проблемы со здоровьем, другие растут без родителей.