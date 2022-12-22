Общество

Судебные приставы принесли сладкие подарки в псковское отделение Детского фонда

Судебные приставы передали подарки для детей в Псковское региональное отделение Российского детского фонда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«В преддверии Нового года судебные приставы Псковской области продолжают участвовать в новогодних благотворительных акциях, чтобы подарить детям ещё больше радости и чудес», - отметили в ведомстве.

В этот раз сладкие подарки они передали в отделение Детского фонда в городе Пскове в рамках благотворительной акции «Новогодние и Рождественские праздники!»

«Судебные приставы рады внести свою лепту в благие дела. Они продолжают ежегодно участвовать в различных благотворительных акциях, благодаря которым могут дарить детям праздничное настроение», - добавили в управлении.