Общество

Диетолог назвала безопасную порцию новогодних салатов

Диетолог Елена Соломатина рассказала про вред, который могут принести салат оливье и селедка под шубой. Специалист считает, что салаты вредны для здоровья из-за большого количества майонеза, однако есть способы минимизировать вред.

«Если сделать самостоятельно или разбавить каким-то натуральным йогуртом либо нежирной сметаной, то этот вред минимизируется», - поделилась Соломатина.

Салат «Селедка под шубой» может быть полезен из-за селедки. Для этого необходимо выбрать качественную рыбу: в ней содержится омега-3 и полезные полинасыщенные кислоты. Селедка должна быть не пересолена, обилие соли может дать дополнительную нагрузку на почки и спровоцировать возникновение отеков, пишет RuNews24.

По мнению диетолога, оливье вреднее «Селедки под шубой». Организм человека легче усваивает блюда из двух компонентов, оливье же состоит из большого числа продуктов. Желудочно-кишечный тракт тяжело справляется с перевариванием яиц, колбасы или мяса и овощей.

«В главную ночь года можно позволить себе две-три ложки салатов, это не принесет вреда», - считает Елена Соломатина.