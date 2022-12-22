Общество

Губернаторские елки пройдут для 9 тысяч детей в Псковской области

В канун Нового года в Пскове и Великих Луках пройдут традиционные губернаторские елки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новогодние представления смогут увидеть дети в возрасте от 7 лет целого ряда категорий. Это ребята из многодетных малообеспеченных семей, имеющих более четырех детей, дети-инвалиды, а также дети мобилизованных граждан, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, дети беженцев, покинувших территорию СВО. Всего участниками губернаторских елок станут около 9 тысяч ребят.

В Пскове губернаторские елки пройдут в Ледовом дворце 27 и 28 декабря. Ребята увидят ледовый спектакль «Отважная Герда» по мотивам произведения Г. Х. Андерсена «Снежная королева».

В Великих Луках первые новогодние представления в Великолукском драматическом театре пройдут уже сегодня. 23 декабря в 12.00 и 16.00 будет дан спектакль по пьесе Е. Шварца «Снежная королева». Кроме того, на губернаторских елках в Великих Луках ребята смогут увидеть спектакль по пьесе С. Маршака «Кошкин дом». Представления будут идти до Нового года и в период новогодних праздников.

Кроме того, для ребят младше 7 лет из семей мобилизованных граждан, а также военнослужащих, принимающих участие в СВО, будут проведены тематические новогодние представления. В Великих Луках это будет спектакль «Умка» в городском Доме культуры им. Ленина. В Пскове на различных площадках также будут даны новогодние представления. В них в общей сложности примут участие еще около 1,5 тыс. малышей.

Смотрите также Почти 20 млн рублей направили на подарки детям в Псковской области

Напомним, что по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова детям отдельных категорий будут вручены более 23 тысяч новогодних подарков.