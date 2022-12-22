Общество

Улицу на окраине Пскова назовут в честь погибшего на Украине военнослужащего

Безымянную улицу в микрорайоне Пскова Павшино назовут в честь героя, погибшего на Украине. Такое решение приняли депутаты в ходе очередной 6-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 23 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат (КПРФ) Александр Баев уточнил о возможности установки памятного мемориала. Глава города Пскова Борис Елкин ответил, что данный вопрос рассматривается.

«Есть несколько вариантов местоположения, правильно дождаться окончания специальной военной операции, чтобы делать глобальные памятники, посвященные важным историческим событиям нашей страны», – сказал он.

Глава города также уточнил, что случай с данной улицей индивидуальный. «В части наименования улицы, где он проживал, она была безымянной. Проводили встречи с жителями, они не были против, как выяснилось, он первым на этой улице построил дом. Глобальных мемориалов пока не планируем делать, но они остаются в голове», – добавил он.

С просьбой рассмотреть такую возможность в администрацию города обратилась вдова Дмитрия Грунина, погибшего 23 марта этого года в ходе специальной военной операции на Украине. Посмертно он был награждён орденом Мужества.