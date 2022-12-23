Общество

Псковичей приглашают присоединиться к благотворительной акции «Ёлка желаний»

Псковичей приглашают присоединиться к благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото / видео здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Осталось всего 28 не забронированных желаний! Они всё еще ждут своего волшебника!» – отметили в дирекции.

Почувствовать себя настоящим Дедом Морозом и совершить новогоднее чудо, исполнив детскую мечту, может любой человек. Для этого следует зарегистрироваться на сайте акции elka.pskov.ru и выбрать шар. Красные – символизируют простые детские мечты, синие – желания более сложные и белые – самые сложные. Каждый шар кликабелен.

Благотворительная региональная акция «Елка желаний» проводится с целью исполнения новогодних желаний детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«Новый год – это время чудес. Давайте подарим немного своего тепла и заботы тому, кто в этом очень нуждается», – заключили в дирекции.