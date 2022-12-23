Общество

Пушкинские Горы получат на благоустройство 80 млн рублей от Минстроя

Заявка проекта благоустройства Пушкинских Гор получит поддержку Минстроя, об этом в пятницу сообщила руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская. Речь идет о 80 миллионах рублей.

«Прямо сейчас на церемонии подведения итогов второго, дополнительного в этом году, конкурса Минстроя России «Малые города и исторические поселения» огласили победителей. И заявка проекта благоустройства Пушкинских Гор получает поддержку», - написала Наталья Плявинская в социальной сети «ВКонтакте» и выразила благодарность от команды проекта «Псковский креативный путь» бизнес-сообществу Пушкинских Гор, которые «поверили нам и взяли на себя оплату работы профессиональной команды архитекторов над этой, теперь уже победной, заявкой».

Наталья Плявинская отметила, что это уже второй проект команды архитектурного бюро «Апрель», который приносит федеральное финансирование нашему региону (ранее благодаря этой команде выиграли 195 млн.руб. на инфраструктуру для молодежи). Также она выразила благодарность за поддержку правительству Псковской области и лично губернатору Михаилу Ведерникову.

«Самое важное в этой победе то, что в проект были вовлечены жители Пушкинских Гор, представители муниципальной власти, общественность. Каждый смог дать свои предложения, которые были учтены архитекторами. Настоящее соучаствующее проектирование! Верю в то, что, на примере этого успеха, бизнес-сообщества и жители других районов области поверят в возможность развития территорий своих поселений и объединятся для привлечения федерального финансирования. А мы готовы помогать всем добиться такого же успеха в интересах жителей нашей любимой Псковской области», - заключила Наталья Плявинская.