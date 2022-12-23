Общество

Меры поддержки участников СВО распространили на силовые ведомства Псковской области

Меры поддержки участников СВО распространили на силовые ведомства Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Важная новость! Все меры поддержки, которые были предусмотрены для мобилизованных, а позднее и для военнослужащих Вооружённых Сил РФ, теперь распространены на военнослужащих и сотрудников УМВД, УФСИН, УФСБ и Управления Росгвардии по Псковской области», – отметил глава региона.

Речь идёт о тех сотрудниках, которые принимали или принимают непосредственное участие в СВО с 21 сентября 2022 года.