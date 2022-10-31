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Общество

Деньги для мобилизованных: армейская зарплата, региональные выплаты, кредиты и алименты

01.11.2022 12:26|ПсковКомментариев: 0

В России официально завершилась частичная мобилизация, об этом 31 октября заявил президент Владимир Путин. В армии начинается стандартный осенний призыв, а мобилизованные вскоре получат денежное довольствие за первый месяц службы. Псковская Лента Новостей выяснила, меньше какой суммы в армии не будут платить, сколько мобилизованным на карточки зачислили областные власти, какую компенсацию получат призванные по ошибке, как быть с кредитами и алиментами и на что участники спецоперации могут рассчитывать после дембеля.

 

Ежемесячные федеральные выплаты

Денежное довольствие мобилизованных россиян составит не менее 195 тысяч рублей. Об этом распорядился президент Владимир Путин. Право на выплату мобилизованный получает после того, как был зачислен в списки части. То есть военная «зарплата» придет не только за дни, проведенные в зоне спецоперации, но и за время обучения ратному делу.

«Известно о проблемах, возникших в последнее время и с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат, они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц», - цитирует РБК слова Владимира Путина, произнесенные на Совете безопасности 19 октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин 25 октября отчитался перед президентом о переводе в Минобороны средств на денежное довольствие военнослужащих.

Выплаты за октябрь начнут поступать с 10 ноября - традиционной армейской даты получения довольствия. Деньги придут на карты «МИР». Их оформляли на пункте сбора перед отправкой в учебку или уже в части.

Компенсация за ошибочный призыв

Выплаты за период службы пропорционально проведенным в армии дням получат мобилизованные, призванные по ошибке и возвращенные домой. В Псковской области это несколько десятков человек.

«Проблема заключается в том, что, к сожалению, на сегодняшний день база военкоматов не актуализирована, - приводит «МК в Пскове» слова губернатора Михаила Ведерникова с пресс-конференции 27 октября. - Занимаемся совместно с военкомом, накладываем наши базы – медицинские, ГИБДД и другие – сверяем адреса прописки и актуализируем базу, чтобы не было перекосов. В основном, ошибочная мобилизация касалась людей, у которых на попечении были несовершеннолетние дети, у которых были проблемы по здоровью. С каждым обращением разбирались в ручном режиме».

 

Региональные выплаты

Об установлении единовременной денежной выплаты в 50 тысяч рублей для мобилизованных из Псковской области сообщил губернатор Михаил Ведерников. Средства не будут учитываться в качестве дохода семьи при установлении социальных пособий.

«Большей части получателям необходимые средства направлены, - написал глава региона в своем Telegram-канале. - Поручил принять все необходимые решения, чтобы в ближайшие дни выплата была получена всеми. Мы её и предусматривали, как первоочередную меру поддержки семей, пока призывники ещё не получили выплаты, положенные мобилизованным. Важно, чтобы средства своевременно переводились, чтобы семьи могли оплачивать счета и покупать продукты. Вопрос буду держать на личном контроле».

Консультацию можно получить в приемной областного комитета по соцзащите по телефону: 8 (8112) 29-99-98 (доб. 100).

Расчет на работе

Трудовой контракт по основному месту работы отдел кадров приостанавливает после получения сотрудником повестки в военкомат. Это значит, что после увольнения участник спецоперации сможет вернуться на свою прежнюю работу.

В момент приостановки договора работодатель обязан перечислить мобилизованному сотруднику зарплату за еще неоплаченные, но уже отработанные дни, и прочие положенные выплаты. Компенсация неотгуленного отпуска выплачивается по заявлению мобилизованного, или его дни остаются в запасе до возвращения со службы.

Время прохождения службы идет в трудовой стаж. Дни непосредственного участия в боевых действиях засчитываются один за три.

Кредиты

Мобилизованные и их семьи могут получить отсрочку по выплате кредитов, в том числе, ипотечных. Она предоставляется на весь срок службы плюс еще 30 дней после мобилизации. Договор должен быть заключен до отправки призванного в армию. Соответствующий закон приняла Госдума, и подписал президент.

Кредитные каникулы не начинаются автоматически. Мобилизованный может продолжать гасить долг. Чтобы выплаты встали на паузу, в банк нужно обратиться с документами, подтверждающими участие в спецоперации. Закон устанавливает возможность банков самостоятельно запрашивать в Минобороны информацию. Проценты во время каникул продолжают начисляться.

К членам семьи относятся жены, дети (несовершеннолетние, инвалиды детства и студенты-очники до 23 лет), иждивенцы. Они тоже могут запросить кредитные каникулы.

Долг спишут в случае гибели военнослужащего или получения им инвалидности I группы. Члены семьи в этом случае тоже получат списание долгов.

Выплаты в случае ранения, инвалидности и гибели

Страховку и единовременное пособие получат родственники погибшего военнослужащего. Общая сумма составляет 7,5 млн рублей. Ее поровну поделят между женой, родителями и детьми. Выплаты положены после гибели на спецоперации или из-за полученных на ней увечий в течение года после окончания службы. Также нетрудоспособные члены семьи могут претендовать на пенсию по потере кормильца — на каждого в размере половины суммы денежного довольствия военнослужащего.

3 млн рублей мобилизованному полагается в случае увольнения из армии из-за тяжелой военной травмы.

Если мобилизованный получает инвалидность в ходе спецоперации или в течение года после участия в ней вследствие полученных травм, ему полагается 2,2 млн рублей. Пенсия по инвалидности будет достигать до 85% от ежемесячного денежного довольствия, точная сумма зависит от группы инвалидности и причин ее получения.

Единовременная выплата за тяжелое ранение — почти 297 тысяч рублей, за легкое — 74 тысячи.

Приставы

На время нахождения в действующей армии приставы приостанавливают исполнительные производства о взыскании долгов. С заявлением в службу судебных приставов должен обратиться или мобилизованный, или члены его семьи.

Алименты

С получением алиментов на детей мобилизованных нет ясности. Новостные сайты полнятся разъяснениями юристов, что мобилизация не освобождает от уплаты алиментов. После старта кампании по частичной мобилизации матери детей, чьи отцы задолжали крупные суммы, начали массово писать в соцсетях, что готовы предоставить военкоматам данные на таких мужчин в надежде получить выплаты с высокого денежного довольствия. Однако приставы, в соответствии с законом, приостанавливают все исполнительные производства на мобилизованных, включая дела по алиментам. На официальном уровне пока не прозвучала информация о процедуре их выплаты: будут ли судебные приставы передавать в Минобороны данные по межведомственному взаимодействию или матерям нужно будет самостоятельно отправлять исполнительные листы. Эксперты призывают дождаться 10 ноября и первой выплаты довольствия.

Поддержка семей от региона

По указу губернатора в региональных мерах поддержки предусмотрена не только выплата 50 000 рублей, но и целый пакет помощи семьям мобилизованных. В его составе:

освобождение от транспортного налога за прошлый и этот год;
освобождение от платы за детский сад;
первоочередное зачисление в детский сад;
первоочередной перевод детей в детсады и школы рядом с домом;
бесплатное питание школьников и студентов в средних профессиональных учебных заведениях;
первоочередное устройство в интернаты и обслуживание на дому пожилых членов семей и родственников-инвалидов;
бесплатное предоставление им социальной «Тревожной кнопки»;
бесплатное предоставление родственникам-инвалидам технических средств реабилитации через пункты проката в Пскове и Великих Луках;
бесплатная психологическая помощь членам семей;
помощь от чиновников с оформлением документов на меры поддержки.

Подробности можно узнать в Центре поддержки семей мобилизованных. Он расположен в псковском проектном офисе «Команды 2018» на Некрасова, 19. Телефон горячей линии: 8-800-100-77-07.

«Семьи, которым необходима регулярная помощь, мы берем под шефство», - сообщила в эфире ПЛН FM (102.6 FM ) Алеся Михачева, руководитель регионального Центра добровольчества.

После возвращения

Участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий. Он предусматривает ежемесячную денежную выплату (сейчас она составляет 3481,85 рублей). Ветеранам положена 50% льгота на оплату коммунальных платежей по содержанию общего имущества и взносов на капремонт. Статус освобождает от уплаты налогов на квартиру, дом и гараж (на все одновременно, но не больше одного объекта каждого вида) и на 6 соток земли. Ветераны боевых действий имеют право брать отпуск в удобное время и ежегодно запрашивать 35 дней отдыха без сохранения зарплаты. Им предоставляют путевки в санаторий, бесплатный проезд до места лечения, бесплатные лекарства по рецепту. В регионе для участников боевых действий введена пониженная ставка транспортного налога.

Валентина Семенова

Теги: #армия #спецоперация #мобилизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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