Общество

Более тысячи вызовов по ОРВИ отработали сотрудники Псковской скорой медпомощи за неделю

Сотрудники Псковской станции скорой медпомощи отработали 4 994 вызовов от жителей области с 19 по 25 декабря. Об этом сообщается в группе медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Так, 382 раза медики выезжали на помощь гражданам в общественные места. За неделю 1131 раза родители вызывали медиков для оказания помощи детям.

Кроме того, за неделю медработники 18 раз выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, 17 раз – на пожары и совершили один полет санитарной авиации.

Также состоялось 18 вызовов по коронавирусу и 1144 вызова по ОРВИ.