Общество

Всего один пскович заразился COVID-19 за сутки

Всего один подтверждённый случай COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в регионе 125 898. Выздоровели от заболевания за сутки 10 человек, всего – 123 728 жителей области. Умерло от COVID-19 1958 человек, за сутки летальных случаев не зафиксировали.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: