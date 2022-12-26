Всего один пскович заразился COVID-19 за сутки

Всего один подтверждённый случай COVID-19 зафиксировали в Псковской области за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии в регионе 125 898. Выздоровели от заболевания за сутки 10 человек, всего – 123 728 жителей области. Умерло от COVID-19 1958 человек, за сутки летальных случаев не зафиксировали.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41261/1
- Великие Луки –18264/0
- Бежаницкий район –1612/0
- Великолукский район –2857/0
- Гдовский район –2257/0
- Дедовичский район –3109/0
- Дновский район –1024/0
- Красногородский район –1145/0
- Куньинский район –1072/0
- Локнянский район –1218/0
- Невельский район –5669/0
- Новоржевский район –1353/0
- Новосокольнический район –3307/0
- Опочецкий район –3841/0
- Островский район –6101/0
- Палкинский район –1282/0
- Печорский район –2985/0
- Плюсский район –1978/0
- Порховский район –4571/0
- Псковский район –9726/0
- Пустошкинский район –1596/0
- Пушкиногорский район –1812/0
- Пыталовский район –1926/0
- Себежский район –3011/0
- Стругокрасненский район –2126/0
- Усвятский район –749/0.