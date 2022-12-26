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Общество

Псковичам напомнили о сроках взноса для пенсионных накоплений

26.12.2022 14:02|ПсковКомментариев: 0

До конца года жителям Псковской области - участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений - необходимо внести платеж за 2022 год. Для получения государственного софинансирования его размер должен составлять не менее двух тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей напомнили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Внести платеж можно двумя способами: через своего работодателя либо самостоятельно, перечислив деньги в Пенсионный фонд РФ через кредитную организацию. Проверить сумму перечисленных денежных средств можно в бухгалтерии работодателя либо в клиентской службе ПФР по месту жительства.

Участники программы имеют право на налоговый вычет на сумму уплачиваемых им дополнительных взносов в пределах 12 000 рублей в год. Вычет включается в состав социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. Для получения вычета необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.

Обращаем внимание, что для жителей Псковской области, уплативших первый взнос в 2013 году, 2022 год станет заключительным годом государственного софинансирования (программа рассчитана на 10 лет с года уплаты первого взноса).

Добавим, что в Псковской области 810 человек продолжают копить на пенсию с помощью государства.

Теги: #пфр #пенсия
Источник: Псковская Лента Новостей
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