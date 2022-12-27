Общество

Не бросаться в омут с головой на старте осознанного потребления посоветовал псковский экоактивист

Начинать осознанное экологичное потребление постепенно посоветовал руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров в ходе пресс-конференции 27 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не обязательно бросаться в омут с головой и сортировать мусор по семи фракциям, нужно начать с простого. Тогда привычки будут разрастаться, зона комфорта увеличиваться и расширяться», – пояснил Сергей Елизаров.

Эковолонтёр Дарья Кальченко посоветовала использовать все вещи и одежду по максимуму, не покупать лишнего, не лить воду, когда это не нужно.

«Надо начать с себя, купить тот же шопер, поставить второе ведро для пластика. Вы не заметите, как за неделю это станет вашей привычкой», – заключила ещё одна гостья студии Александра Козлова.