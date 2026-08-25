Житель Дедовичей отправится на 5 лет в тюрьму за хранение наркотиков

Дедовичский районный суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 1 апреля мужчина на территории Дновского района обнаружил «закладку» с наркотиком (массой 3,24 грамма), которую забрал и хранил до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

В суде мужчина полностью признал вину.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступления, сведения о личности подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, а также наличие рецидива преступлений, как отягчающего наказание обстоятельства.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении преступления и назначили ему наказание в виде пяти лет колонии строгого режима.