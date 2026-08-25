Дмитрий Быстров о выборе объектов благоустройства: Когда-то мы считали, что три тысячи голосов — это много

С каждым годом все больше людей в Островском округе принимают участие в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»: начинали с трех тысяч проголосовавших, а в этом году свой выбор сделали более пяти тысяч человек, рассказал глава округа Дмитрий Быстров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Дмитрий Быстров признался, что и подумать не мог о том, что в Островском муниципальном округе будет такой ажиотаж и конкуренция среди территорий для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Когда-то мы начинали с трех тысяч голосующих и думали, что это много. Но в этом году у нас проголосовали более пяти тысяч человек», — прокомментировал глава округа.
Как отметил Дмитрий Быстров, такое количество заинтересованных — результат информационной работы, а также помощи волонтеров и активности школьников.
«В городе проживают больше 20 тысяч человек, то есть в голосовании приняла участие четверть жителей. Это очень хороший показатель. И я считаю, что в следующем году будет еще больше. Это говорит о том, что люди вовлечены. Конечно, приходится проделывать большую работу с волонтерами, потому что не все знают, когда голосование, не все есть на "Госуслугах", есть пожилые люди, которые сами не справятся, даже если они зарегистрированы, они боятся. С такими волнами мошенничества их можно понять. Кому-то некогда, и будет проще, если поможет волонтер. Я уверен, что со временем все будет, я думаю, что большинство жителей будет принимать участие в голосовании ФКГС. А там, может, и финансирование увеличится. Может, у нас будет не один проект, а две территории. И когда люди понимают, что есть перспективы развития, — это хорошо», — заключил Дмитрий Быстров.