Три новых врача приступят к работе на Псковской станции скорой помощи в сентябре

Благодаря новой системе заключения целевых договоров с медицинским персоналом кадровый вопрос будет постепенно разрешаться, поделился мнением главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По мнению главврача станции скорой помощи, ни для кого не секрет, что кадровый дефицит есть не только у скорой медицинской помощи в Псковской области, но и в других медицинских организациях по всей Российской Федерации. Однако с этого года введена новая система заключения целевых договоров по инициативе министра здравоохранения Михаила Мурашко, подобная распределению в советское время. «Мало кто уйдет теперь от нас, и с каждым годом ожидаемый приток специалистов будет больше и больше», — отметил гость студии.

Денис Сачков рассказал, что сейчас станция скорой помощи подводит итоги приемной кампании этого года по учебным заведениям:

«Все целевые договора подписываются через портал "Работа в России". Первый целевой договор подписан вчера, и еще три целевых договора будут подписаны в ближайшее время. Всего четыре врача начнут обучение для скорой помощи в этом году».

Также, по словам главврача станции скорой помощи, порядка 20-25 человек начнут обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования в этом году: «Прогнозируя наперед, через 3-4 года они станут средним персоналом. Это будет хороший приток новых кадров».

«Если мы будем говорить про сегодняшнее время, в пятницу завершен цикл первичной переподготовки для выпускников этого года Псковского и Великолукского медицинских колледжей. 15 человек закончат данный цикл уже на этой неделе. В четверг и пятницу они будут проходить аккредитацию на право работать. И эти 15 фельдшеров придут и в районы, и в города», — добавил Денис Сачков.

Также в этом году три врача закончили обучение, и по итогам аккредитации они придут работать на Псковскую станцию скорой помощи в сентябре.