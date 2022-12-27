Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о реализации проекта «Экомышление» в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, посвященного итогам реализации проекта «Экомышление» в Псковской области в 2022 году, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Напомним, проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и направлен на формирования у детей и подростков экологического мировоззрения и полезных экопривычек. В его основе лежит серия экологических уроков, в ходе которых школьники не только получают новые знания, но и закрепляют их на практике.

О том, сколько школ региона стали участниками проекта «Экомышление» в текущем году, чему научились школьники на экоуроках и какова функция волонтеров в реализации проекта, сегодня расскажут эколог, создатель проекта «Экомышление - экоуроки в школах Псковской области» Сергей Елизаров и эковолонтеры Дарья Кальченко и Александра Козлова.

Трансляция завершена.